2. Bundesliga heute: HSV - Paderborn LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 09.12.23, um 13:00 Uhr, steht das 2. Bundesliga-Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem SC Paderborn 07 an. Der SC Paderborn hat in seinen letzten beiden Gastspielen beim Hamburger SV vier Punkte geholt, mehr als jeder andere aktuelle Zweitligist. Paderborns Florent Muslija hat im Jahr 2023 in der 2. Liga 15 Tore erzielt, nur Hamburgs Robert Glatzel hat mehr Tore erzielt (19). Der Hamburger SV hingegen spielt mit 28 Punkten nach 15 Partien seine zweitschwächste Saison in der 2. Liga und hat in den ersten 15 Spielen einer Saison noch nie so viele Gegentore kassiert wie in dieser Saison (20).

Heimstärke gegen Auswärtsstärke

Der Hamburger SV ist das beste Heimteam dieser Zweitliga-Saison und hat als einzige Mannschaft zu Hause noch keinen Punkt abgegeben. Sie haben ihre saisonübergreifend letzten acht Zweitliga-Heimspiele alle gewonnen, ein laufender Vereinsrekord im Unterhaus. Der SC Paderborn hingegen hat auswärts bereits 324 Minuten in Führung gelegen, ebenfalls ein Ligabestwert. Interessant ist, dass das letzte Heimspiel, das der HSV nicht gewinnen konnte, gegen den kommenden Gegner SC Paderborn war.

Schlüsselspieler und Ausfälle

Hamburgs Robert Glatzel, der mit elf Saisontoren bester Torjäger dieser Zweitliga-Saison ist, wird sicherlich ein wichtiger Faktor in diesem Spiel sein. Kein anderer Spieler kommt in dieser Saison auf so viele Abschlüsse (58) und einen so hohen xG-Wert (11.4) wie Glatzel. Allerdings wird Hamburgs Jonas Meffert, der seit seinem Zweitligadebüt für den HSV im Juli 2021 nur drei Partien verpasst hat, die Partie gelbgesperrt verpassen. In allen drei Partien, die er verpasst hat, blieb der HSV sieglos. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren auf das Spiel auswirken werden.

Wird Hamburger SV gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HSV gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----