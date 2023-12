2. Bundesliga heute: Kaiserslautern - Hertha LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das erste Pflichtspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC seit September 2013 steht heute um 13:00 Uhr auf dem Programm. Die Begegnung verspricht eine spannende Auseinandersetzung, da die Berliner in den letzten 19 Pflichtspielen gegen Kaiserslautern immer getroffen haben, jedoch in den letzten drei Gastspielen auf dem Betzenberg nicht gewinnen konnten. Dimitrios Grammozis, der neue Trainer des 1. FC Kaiserslautern, wird heute sein Debüt gegen Hertha BSC geben. Seine einzige Partie als Trainer gegen Hertha verlor er 2021 mit Schalke 04 in der Bundesliga, doch als Spieler konnte er in zwölf Pflichtspielen fünf Siege gegen Hertha feiern.

Der 1. FC Kaiserslautern: In der Krise

Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich in einer schwierigen Phase. Die Mannschaft hat die letzten vier Zweitliga-Spiele verloren, eine Negativserie, die sie zuletzt im September 2017 unter Norbert Meier und Manfred Paula erlebte. Mit 18 Punkten nach 15 Spielen spielt der 1. FC Kaiserslautern seine schwächste Zweitliga-Saison der vergangenen sechs Jahre. In keinem der letzten 20 Zweitligaspiele konnte der FCK eine Weiße Weste bewahren, was einen neuen Vereins-Negativrekord darstellt. Trotz der sieben Kopfballtore, die Kaiserslautern in dieser Saison erzielt hat, kassierte die Mannschaft bereits 32 Gegentore, sieben mehr als je zuvor zum Vergleichszeitpunkt.

Hertha BSC: Auf der Suche nach dem Auswärtssieg

Hertha BSC ist seit fünf Zweitliga-Spielen ungeschlagen, konnte jedoch auswärts seit drei Spielen nicht mehr gewinnen. Trotz der Tatsache, dass die Berliner die meisten gegnerischen Schüsse zuließen (261), haben sie nur 25 Gegentreffer kassiert. Mit insgesamt 31 Toren stellen die Berliner die zweitbeste Offensive aller Teams in der Liga dar, nach Düsseldorf mit 34 Treffern. Besonders bemerkenswert ist, dass Hertha BSC in der laufenden Zweitliga-Saison 19 Tore vor dem Seitenwechsel erzielt hat, mehr als jedes andere Team. Es bleibt abzuwarten, ob Hertha BSC seine Offensivstärke nutzen kann, um die Negativserie auf dem Betzenberg zu beenden.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCK gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----