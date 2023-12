2. Bundesliga heute: Kiel - Hannover LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 16. Dezember 2023, treffen um 20:30 Uhr Holstein Kiel und Hannover 96 aufeinander. Die Bilanz der letzten sechs Heimspiele Kiels gegen Hannover ist eher durchwachsen, mit nur einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Dabei blieben die Störche dreimal ohne eigenen Treffer und trafen nicht öfter als einmal. Hannover hingegen hat in dieser Saison bisher nur 14 Startelf-Wechsel durchgeführt, die wenigsten in der Liga. Kiel hingegen hat bereits 34-mal gewechselt, mehr als doppelt so häufig wie Hannover.

Die Form der Teams

Trotz der durchwachsenen Bilanz gegen Hannover, befindet sich Holstein Kiel in einer beeindruckenden Form. Die Störche gewannen die letzten vier Zweitligaspiele allesamt und stellten mit 32 Punkten nach 16 Spielen den Vereinsrekord in der eingleisigen 2. Liga ein. Allerdings blieben sie in den vergangenen 22 Zweitliga-Heimspielen ohne Weiße Weste. Hannover hingegen ist seit vier Zweitliga-Spielen sieglos und in der Fremde seit zwei Spielen und 180 Spielminuten torlos. Beide Teams verfügen jedoch über starke Offensiven, mit jeweils 30 Saisontoren stellen sie die geteilt viertbesten Offensiven der laufenden Zweitliga-Saison.

Die Schlüssel zum Spiel

Ein interessanter Aspekt dieses Spiels könnte die Chancenverwertung sein. Hannover brauchte für seine 30 Tore 43 Schüsse weniger als Kiel, was sich in der ligaweit geteilt besten Chancenverwertung widerspiegelt. Kiel hingegen scheiterte in der laufenden Zweitliga-Spielzeit schon 10-mal am Aluminium. Zudem erzielte Hannover als einziges Team in dieser Zweitliga-Saison noch kein Tor nach einem Eckball, trifft nun aber auf das Team mit den geteilt meisten Standardtoren. Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass Hannover in der laufenden Zweitliga-Spielzeit das Team ist, das am längsten in Führung lag.

