2. Bundesliga heute: Kiel - Wiesbaden LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 02.12.23, trifft Holstein Kiel um 13:00 Uhr auf den SV Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga. Die Begegnung verspricht interessant zu werden, da die bisherigen Duelle der beiden Mannschaften in der 2. Bundesliga stets von Auswärtssiegen geprägt waren. In der Saison 2019/20 siegte Kiel mit 6:3 in Wiesbaden und der SVWW gewann 2:1 in Kiel. Auch in der 3. Liga gab es bereits zehn Duelle, wobei Kiel dreimal siegte, fünf Spiele unentschieden endeten und Wiesbaden zweimal gewann. In dieser Saison hat Holstein Kiel bisher nur einmal gegen Aufsteiger verloren und konnte die letzten beiden Spiele in der 2. Bundesliga für sich entscheiden.

Spieler im Fokus: Benedikt Pichler

Ein Spieler, der besonders im Fokus steht, ist Kiels Benedikt Pichler. Er traf in den letzten drei Zweitligaspielen in Serie und stellte mit sieben Saisontoren seinen persönlichen Rekord ein. Damit ist er der Toptorschütze der Störche. Es bleibt abzuwarten, ob er seine Torserie fortsetzen kann und ob er seine persönliche Bestleistung weiter verbessern kann.

Defensive Stärke und Standardstärke

Der SV Wehen Wiesbaden hingegen kann auf eine starke Defensive bauen. Mit nur 15 Gegentoren stellen sie die zweitbeste Defensive der 2. Liga. Zudem haben sie in keinem Saisonspiel mehr als zwei Gegentore kassiert. Beide Teams sind zudem für ihre Stärke bei Standardsituationen bekannt. Holstein Kiel erzielte bereits elf Tore nach Standardsituationen, was Ligabestwert ist. Wehen Wiesbaden erzielte 53% seiner Tore nach Standards, was anteilig Ligahöchstwert ist. Es bleibt also abzuwarten, ob die Defensive von Wehen Wiesbaden gegen die Standardstärke von Kiel bestehen kann und ob Kiel seine Heimschwäche überwinden kann, da sie seit August 2022 in jedem Heimspiel mindestens ein Gegentor kassierten.

Wird Holstein Kiel gegen SV Wehen Wiesbaden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KIE gegen WIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

