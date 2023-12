2. Bundesliga heute: KSC - Rostock LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 03.12.23, trifft der Karlsruher SC auf den FC Hansa Rostock in der 2. Bundesliga. Das Match wird um 13:30 Uhr angepfiffen. Die bisherige Bilanz spricht für den Karlsruher SC, der keines der sechs Zweitliga-Heimspiele gegen den FC Hansa Rostock verloren hat. Rostock hingegen konnte auswärts beim KSC zuletzt vor 15 Jahren gewinnen und blieb seitdem in sieben Gastspielen sieglos. Beide Mannschaften haben in den ersten 14 Saisonspielen je 16 Punkte eingefahren, wobei dies für den KSC die schwächste Zweitliga-Saison seit vier Jahren und für Rostock sogar die schwächste seit zwölf Jahren darstellt.

Die Spieler im Fokus

Budu Zivzivadze vom Karlsruher SC könnte eine entscheidende Rolle spielen. Er erzielte in dieser Saison drei Jokertore, das ist geteilter Liga-Höchstwert. Zudem traf er gegen Nürnberg erstmals in der 2. Liga doppelt – das sind genauso viele Tore wie in seinen vorherigen 22 Zweitliga-Einsätzen zusammen. Der KSC könnte erstmals seit April wieder innerhalb einer Saison in drei aufeinanderfolgenden Zweitliga-Spielen ungeschlagen bleiben. Rostock hingegen hat acht der ersten 14 Spiele in dieser Zweitliga-Saison verloren und könnte erstmals seit April/Mai wieder zwei Zweitliga-Gastspiele in Serie gewinnen.

Statistiken und Taktiken

Der Karlsruher SC hat in dieser Saison bereits sieben Tore in der Anfangsviertelstunde erzielt, das ist Liga-Höchstwert. Rostock hingegen erzielte in dieser Spielphase nur ein einziges Tor. Der KSC brachte zudem 52% seiner nicht geblockten Schüsse aufs Tor, das ist geteilter Liga-Höchstwert. Rostock weist diesbezüglich ligaweit den drittschwächsten Wert auf. Interessant ist auch die unterschiedliche Spielweise der beiden Mannschaften: Während der KSC ligaweit die wenigsten Fouls pro Spiel begeht, kommt Rostock auf die meisten Foulspiele. Es bleibt abzuwarten, wie diese unterschiedlichen Spielstile aufeinandertreffen und das Spiel beeinflussen werden.

Wird Karlsruher SC gegen FC Hansa Rostock heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KSC gegen HRO im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

