2. Bundesliga heute: Magdeburg - Düsseldorf LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 16. Dezember 2023, trifft der 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga auf Fortuna Düsseldorf. Das Spiel beginnt um 13:00 Uhr und verspricht, aufgrund der aktuellen Form beider Mannschaften, ein interessantes Match zu werden. Der FC Magdeburg konnte in den letzten drei Zweitliga-Spielen ungeschlagen bleiben und holte dabei sieben Punkte. Damit hat der Verein seine bisher beste Saison in der 2. Liga und spielt mit 20 Punkten nach 16 Spieltagen. Im Vergleich dazu hatte Magdeburg im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt 17 Punkte und beendete die Saison auf dem 11. Tabellenplatz.

Die Stärken und Schwächen beider Mannschaften

Trotz der starken Leistung von Magdeburg in den letzten Spielen, hat der Verein in den letzten drei Pflichtspielen gegen Fortuna Düsseldorf verloren. Zuletzt gab es im Achtelfinale des DFB-Pokals eine 1:2-Heimniederlage. Fortuna Düsseldorf hat in dieser Saison die beste Offensive der Liga und erzielte bereits 34 Tore. Magdeburg hingegen hat die meisten Tore aus dem Spiel heraus erzielt und ist zusammen mit Fortuna Düsseldorf Ligahöchstwert bei Toren nach Vertikalangriffen. In Sachen Kopfballtore hat Düsseldorf ebenfalls die Nase vorn, während Magdeburg in dieser Kategorie nur ein einziges Mal traf.

Die Ausgangslage vor dem Spiel

Fortuna Düsseldorf hat bisher nur vier seiner 19 Gegentore in Auswärtsspielen kassiert und stellt damit die beste Defensive der Liga in Auswärtsspielen. Nach zwei Siegen in Folge unterlag Düsseldorf am vergangenen Spieltag gegen Holstein Kiel. Eine weitere Niederlage würde die zweite in Folge in diesem Kalenderjahr bedeuten. Magdeburg hingegen hat in dieser Saison noch kein einziges Konter-Gegentor kassiert und spielt im Schnitt die meisten Pässe pro Spiel. Mit 62% hat der Verein auch den meisten Ballbesitz der Liga. Es bleibt abzuwarten, ob Magdeburg seine starke Form beibehalten und gegen Düsseldorf punkten kann.

Wird 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCM gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----