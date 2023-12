2. Bundesliga heute: Nürnberg - Düsseldorf LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 02.12.23, treffen der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf um 13:00 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Die bisherige Bilanz spricht für den 1. FC Nürnberg: Die Franken haben die letzten vier Zweitligaspiele gegen Düsseldorf gewonnen und schalteten die Fortuna in der vergangenen Saison im DFB-Pokal aus. Gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten hat der Club eine so lange laufende Siegesserie. Auch Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune hat in sieben Pflichtspielduellen gegen Nürnberg noch keinen Sieg erringen können. Trotzdem steht Nürnberg nach zwei Niederlagen in den letzten drei Spielen unter Druck.

Offensive Stärke gegen Defensive Schwäche

Die Fortuna aus Düsseldorf präsentiert sich in dieser Saison offensiv stark: Beim 5:3 gegen Schalke erzielten sie bereits zum vierten Mal in dieser Saison mindestens vier Tore und stellen mit insgesamt 29 Toren die beste Offensive der Liga. Nürnberg hingegen hat defensive Probleme und kassierte bereits 26 Gegentore. Besonders anfällig ist der Club bei Kopfbällen, hier musste er ligaweit die meisten Gegentore hinnehmen. Beide Teams gaben in dieser Saison nur je zwei Punkte nach Führungen ab, was auf ihre mentale Stärke hinweist.

Spannende Duell der Torhüter

Ein weiterer interessanter Aspekt des Spiels ist das Duell der Torhüter. Während Düsseldorfs Florian Kastenmeier mit 73% abgewehrten Torschüssen den zweitbesten Wert aller Stammkeeper in der Liga aufweist, hat Nürnbergs Christian Mathenia mit 57% den schlechtesten Wert. Düsseldorf hat zudem auswärts nur vier Gegentore kassiert, so wenige wie kein anderes Team. Nürnberg hingegen traf zuletzt in 13 Partien in Folge, was die längste laufende Serie nach dem Hamburger SV ist. Es bleibt abzuwarten, ob Nürnberg seine Torserie fortsetzen kann oder ob Düsseldorf seine starke Auswärtsbilanz beibehält.

Wird 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCN gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----