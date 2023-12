2. Bundesliga heute: Nürnberg - HSV LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Aktuelle Form der Teams

Der 1. FC Nürnberg konnte am 16. Spieltag der 2. Liga einen wichtigen Sieg gegen die SV Elversberg einfahren und steht mit 24 Punkten nach 16 Zweitligaspielen deutlich besser da als in der Vorsaison. Allerdings verlor der Club zuletzt erstmals seit August 2022 zwei Zweitliga-Heimspiele in Folge. Der Hamburger SV hingegen blieb zuletzt erstmals seit März 2023 drei Pflichtspiele in Folge sieglos und verzeichnet mit 28 Punkten nach 16 Spielen die zweitschlechteste Bilanz in Liga 2. Auswärts ist der HSV seit sechs Spielen sieglos, eine längere Serie gab es nur von September bis Dezember 2019.

Schlüsselspieler und Statistiken

Ein Schlüsselspieler könnte László Bénes vom Hamburger SV sein, der gegen Paderborn seinen achten Saisontreffer erzielte und damit in der laufenden Saison bereits so oft traf wie in seinen ersten 48 Zweitligaspielen zusammen. In der Torschützenliste der 2. Liga liegt er auf dem geteilten dritten Platz. Interessant ist auch, dass der HSV in dieser Saison noch kein Kopfballgegentor kassierte, während der 1. FC Nürnberg bereits neun solcher Tore hinnehmen musste. Andererseits traf der Club erst einmal per Kopf, während der HSV fünf Kopfballtore erzielte. Der 1. FC Nürnberg geriet in sechs der sieben Zweitliga-Heimspiele dieser Saison mit 0:1 in Rückstand und lag insgesamt in dieser Spielzeit zu Hause nur 76 Minuten in Führung. Der Hamburger SV lag auswärts 349 Minuten in Rückstand, nur Eintracht Braunschweig lag länger zurück.