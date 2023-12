2. Bundesliga heute: Osnabrück - St. Pauli LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 09.12.23, steht um 20:30 Uhr ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga an. Der VfL Osnabrück empfängt den FC St. Pauli. Es ist ein Match, das auf dem Papier schon entschieden scheint, mit dem Tabellenletzten gegen den Spitzenreiter. Doch die Geschichte hat gezeigt, dass solche Duelle immer für Überraschungen gut sind. Die Bilanz zwischen den beiden Teams ist nach 16 Duellen in der eingleisigen 2. Liga ausgeglichen, mit jeweils fünf Siegen für jedes Team und sechs Unentschieden. Allerdings konnte der VfL nur eine der letzten sieben Partien gegen die Kiezkicker gewinnen und blieb in den letzten drei Heimspielen sieglos.

Die Schlüsselspieler und die Form der Teams

Ein Spieler, auf den man besonders achten sollte, ist Marcel Hartel vom FC St. Pauli. Er war in 15 Saisonspielen bereits an 13 Toren direkt beteiligt, was einen neuen persönlichen Bestwert für ihn in einer Zweitliga-Saison darstellt. Nur Robert Glatzel vom Hamburger SV sammelte mehr Scorerpunkte als Hartel. Der FC St. Pauli überstand als zehntes Team seine ersten 15 Saisonspiele in der eingleisigen 2. Liga ohne Niederlage. Der VfL Osnabrück hingegen spielt mit sieben Punkten nach 15 Spielen seine schwächste Saison in der eingleisigen 2. Liga. Von den acht Teams, die bislang in der eingl. 2. Liga zum Vergleichszeitpunkt sieben Punkte oder weniger hatten, schaffte nur ein Team den Klassenerhalt – der FC St. Pauli.

Statistiken und Rekorde

Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Der VfL Osnabrück stellt mit 37 Gegentoren nach 15 Spielen die schwächste Defensive dieser Zweitliga-Saison und trifft mit dem FC St. Pauli auf die stärkste Defensive dieser Spielzeit. Kein anderes Team kam in dieser Zweitliga-Saison im Schnitt pro Spiel so häufig zum Abschluss wie der FC St. Pauli, kein Team seltener als der VfL Osnabrück. Der FC St. Pauli ist das Team, das in dieser Zweitliga-Saison am meisten lief, während der VfL Osnabrück in dieser Hinsicht Tabellenletzter ist. Der VfL Osnabrück wartet seit 23 Zweitliga-Partien auf eine Weiße Weste, das ist laufender Vereinsnegativrekord in der eingl. 2. Liga. Der FC St. Pauli lag in dieser Zweitliga-Spielzeit von allen Teams am kürzesten in Rückstand, während der VfL Osnabrück insgesamt am zweitkürzesten in Führung lag.

Wird VfL Osnabrück gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird OSN gegen STP im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Osnabrück gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Osnabrück gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

