2. Bundesliga heute: Paderborn - Hannover LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 03.12.23, steht ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga an: Der SC Paderborn 07 trifft um 13:30 Uhr auf Hannover 96. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: In den bisherigen zehn Begegnungen zwischen den beiden Teams konnte Hannover nur das erste Spiel im Jahr 1982 für sich entscheiden. Seitdem blieb Paderborn in neun Duellen ungeschlagen. Sollte der SCP dieses Spiel gewinnen oder zumindest unentschieden spielen, würde das einen neuen Vereinsrekord bedeuten: Noch nie blieb Paderborn in zehn aufeinanderfolgenden Liga-Spielen gegen denselben Gegner ungeschlagen.

Die Schlüsselspieler

Ein Spieler, den es aus Sicht von Paderborn besonders zu beachten gilt, ist Hannovers Cedric Teuchert. Gegen keinen anderen Verein in der 2. Liga hat er mehr Tore erzielt als gegen den SC Paderborn. Im letzten Aufeinandertreffen im Februar 2023 gelang ihm sogar ein Doppelpack in den ersten vier Minuten. Auf der anderen Seite hat Paderborn mit Florent Muslija einen Spieler in den eigenen Reihen, der seit seinem Wechsel von Hannover nach Paderborn in jedem der drei Duelle gegen seinen Ex-Klub an einem Tor direkt beteiligt war.

Die Form der Teams

Die aktuelle Form spricht eher für Hannover. Die Niedersachsen haben in dieser Saison erst drei Niederlagen hinnehmen müssen und liegen damit auf Augenhöhe mit dem Hamburger SV. Nur der Tabellenführer St. Pauli hat weniger Niederlagen kassiert. Paderborn hingegen konnte nur eines seiner letzten fünf Zweitliga-Spiele gewinnen und verlor die beiden letzten Partien gegen Nürnberg und in Elversberg. Trotzdem hat der SCP in den letzten 13 Zweitliga-Spielen immer mindestens ein Tor erzielt. Eine längere aktuelle Trefferserie weist unter den aktuellen Zweitligisten derzeit nur der HSV auf. Es bleibt also abzuwarten, ob Paderborn seine Trefferserie fortsetzen und den Vereinsrekord aufstellen kann oder ob Hannover seine starke Form bestätigt und den ersten Sieg gegen Paderborn seit 1982 einfährt.

Wird SC Paderborn 07 gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SCP gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

