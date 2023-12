2. Bundesliga heute: Paderborn - Rostock LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend um 18:30 Uhr trifft der SC Paderborn auf den FC Hansa Rostock in der 2. Bundesliga. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Der SC Paderborn ist seit sieben Pflichtspielen gegen Hansa Rostock unbesiegt und konnte in den letzten drei Begegnungen sogar ohne Gegentor bleiben. In der Vorsaison gewann der SCP beide Duelle jeweils mit 3:0. Zudem befindet sich Paderborn in einer starken Form, mit zwei Siegen aus den letzten beiden Zweitliga-Partien. Ein dritter Sieg in Folge würde die längste Siegesserie seit Jahresbeginn bedeuten. Paderborn hat in dieser Saison nur am ersten Spieltag kein Tor erzielt, seitdem traf der SCP in 15 Partien in Serie – nur der Hamburger SV hat aktuell eine längere Treffer-Serie.