2. Bundesliga heute: Schalke - Greuther Fürth LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitag, den 15. Dezember 2023, treffen der FC Schalke 04 und die SpVgg Greuther Fürth um 18:30 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Dies ist das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Teams im Profifußball, wobei Fürth bisher zwei Siege für sich verbuchen konnte und Schalke einen, während ein Spiel unentschieden endete. Interessanterweise konnte das Auswärtsteam bei den letzten Begegnungen jeweils den Sieg erringen. Schalke konnte bisher keines der beiden Pflichtspiele auf heimischem Boden gegen Fürth gewinnen.

Schalker Aufschwung trifft auf Fürther Siegesserie

Nach einem holprigen Start in die Saison scheint Schalke 04 in der 2. Bundesliga angekommen zu sein. Mit vier Siegen aus den letzten sechs Partien zeigt die Formkurve der Knappen deutlich nach oben. Besonders hervorzuheben ist dabei die Leistung von Blendi Idrizi, der nach vier Einwechslungen sein Startelfdebüt feierte und sein erstes Saisontor erzielte. Damit hat Schalke in dieser Saison nun 16 verschiedene Torschützen, was Ligahöchstwert ist. Dem gegenüber steht die SpVgg Greuther Fürth, die mit acht verschiedenen Torschützen die geteilt wenigsten der Liga vorweisen kann. Allerdings holte Fürth in den letzten sechs Zweitliga-Spielen mehr Siege (5) als Schalke und ist seit sechs Spielen ungeschlagen.

Defensive Stärke gegen offensive Power

Trotz der offensiven Stärke von Schalke, die sich in 20 Toren in der zweiten Halbzeit widerspiegelt, stellt der Verein die drittschwächste Defensive der Liga. Mit 33 Gegentreffern liegt Schalke nur knapp vor dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Kaiserslautern. Fürth hingegen kann mit der zweitbesten Defensive der Liga aufwarten und kassierte in der zweiten Halbzeit erst sieben Gegentreffer. Zudem hat Fürth bereits jetzt genauso viele Auswärtssiege auf dem Konto wie in der gesamten letzten Saison. Mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und 333 Tagen stellt Greuther Fürth zudem die jüngste Startelf der Liga, während Schalke mit 27 Jahren und 344 Tagen die zweitälteste Startelf nach dem Karlsruher SC aufweist. Es bleibt abzuwarten, ob die junge Mannschaft von Fürth gegen die erfahrenen Schalker bestehen kann.

Wird FC Schalke 04 gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird S04 gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----