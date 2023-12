2. Bundesliga heute: Schalke - Osnabrück LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der FC Schalke 04 trifft heute Abend um 18:30 Uhr auf den VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga. Beide Mannschaften haben in dieser Saison bisher eine eher schwache Leistung gezeigt und stehen unter Druck, ihre Situation zu verbessern. Schalke konnte in den letzten drei Pflichtspielen gegen Osnabrück Siege einfahren, was ihnen ein gewisses Maß an Selbstvertrauen für das heutige Spiel geben könnte. Allerdings hat Schalke in dieser Saison bereits neun Niederlagen hinnehmen müssen, was einen Negativrekord für Absteiger in der 2. Bundesliga darstellt. Osnabrück hingegen konnte in den letzten sieben Spielen gegen Absteiger keinen Sieg erzielen.

Trainer unter Druck

Osnabrücks neuer Trainer Uwe Koschinat, der in der vergangenen Saison mit Arminia Bielefeld abgestiegen ist, steht unter besonderem Druck. Er konnte nur eines seiner letzten acht Zweitliga-Spiele gewinnen. Der letzte Trainer, der sein erstes Spiel mit dem VfL gewann, war Claus-Dieter „Pelle“ Wollitz im Jahr 2007. Beide Mannschaften haben in dieser Saison bereits 33 Gegentore kassiert und stellen damit die schwächsten Defensiven der Liga. Osnabrück hat zudem seit 22 Zweitliga-Spielen kein Spiel mehr ohne Gegentor bestritten, was einen Vereinsnegativrekord darstellt.

Schwache Saisonleistung beider Teams

Sowohl Schalke als auch Osnabrück spielen ihre bisher schwächste Saison in der 2. Bundesliga. Schalke hat bereits so viele Spiele verloren wie in der gesamten vorherigen Saison und hat mit 13 Punkten nach 14 Spielen einen neuen Vereinsnegativrekord aufgestellt. Osnabrück hat mit sieben Punkten nach 14 Spielen seine schwächste Saison in der 2. Bundesliga und der einzige Sieg gelang beim 2:1 gegen den Hamburger SV Ende September. Beide Teams haben zudem die wenigsten Kilometer pro Spiel zurückgelegt. Trotz der schwachen Leistung beider Teams, stellt Schalke mit 14 verschiedenen Torschützen den Liga-Höchstwert, während Osnabrück mit nur sieben Torschützen den Liga-Tiefstwert aufweist. Schalkes Bryan Lasme könnte heute eine Schlüsselrolle spielen, da er in seinem letzten Spiel erstmals an zwei Toren direkt beteiligt war. Das Spiel wird von Schiedsrichter Tom Bauer geleitet.

Wird FC Schalke 04 gegen VfL Osnabrück heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird S04 gegen OSN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

