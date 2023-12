2. Bundesliga heute: St. Pauli - HSV LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitag, den 01.12.23, trifft der FC St. Pauli auf den Hamburger SV in einem spannenden Match der 2. Bundesliga. Das Spiel findet um 18:30 Uhr statt und verspricht eine spannende Begegnung, da beide Teams in der aktuellen Saison starke Leistungen gezeigt haben. Der FC St. Pauli hat seine letzten vier Heimspiele gegen den HSV gewonnen und ist damit das Team mit den meisten Heimsiegen gegen den HSV in der 2. Liga. Trotz der jüngsten Niederlagen gegen den HSV, hat St. Pauli eine beeindruckende Bilanz von 19 ungeschlagenen Spielen in der 2. Liga und spielt mit 30 Punkten nach 14 Partien seine beste Saison in der eingl. 2. Liga.

Die Schlüsselspieler

Ein Spieler, den man im Auge behalten sollte, ist Hamburgs Robert Glatzel. Er hat in seinen letzten beiden Zweitliga-Gastspielen jeweils mindestens zwei Tore erzielt. Allerdings hat er in acht Spielen gegen St. Pauli nur ein Tor erzielt. Auf Seiten von St. Pauli ist Marcel Hartel ein Schlüsselspieler, der bereits zwölf direkte Torbeteiligungen in dieser Saison vorweisen kann und damit seinen persönlichen Rekord eingestellt hat.

Die Statistiken

Beide Teams haben in dieser Saison die meisten Schüsse in der 2. Liga abgegeben, wobei St. Pauli mit 249 Schüssen leicht vor dem HSV mit 247 Schüssen liegt. Der HSV hat den höchsten Expected-Goals-Wert mit 31.5, während St. Pauli den geringsten Expected-Goals-Against-Wert mit 13.9 hat. Beide Teams weisen zudem die beste Passgenauigkeit in dieser Zweitliga-Saison auf, mit 85.6% für St. Pauli und 84.4% für den HSV. Der HSV hat die meisten Vertikalangriffe aller Teams in dieser Saison, während St. Pauli die wenigsten hat. Der Schiedsrichter der Partie ist Felix Zwayer.

Dieses Spiel ist ein echtes Spitzenduell, da der FC St. Pauli und der Hamburger SV erstmals in der 2. Liga als Tabellenerster und -Zweiter aufeinandertreffen. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich diese Begegnung entwickelt und ob St. Pauli seine beeindruckende Heimbilanz gegen den HSV fortsetzen kann.

Wird FC St. Pauli gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird STP gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

