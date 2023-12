2. Bundesliga heute: St. Pauli - Wiesbaden LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 17. Dezember 2023, treffen der FC St. Pauli und der SV Wehen Wiesbaden um 13:30 Uhr in einem spannenden Match aufeinander. Bisher trafen die beiden Teams sieben Mal aufeinander, wobei die Bilanz mit je drei Siegen und einem Unentschieden ausgeglichen ist. Allerdings mussten die Kiezkicker in den letzten vier Pflichtspielen drei Niederlagen gegen den SVWW hinnehmen. Interessanterweise hat Wehens Trainer Markus Kauczinski, der von 2017 bis 2019 auch den FCSP trainierte, eine Siegquote von 50% gegen St. Pauli.

Form und Statistiken

Die aktuelle Form spricht für den FC St. Pauli: Die Mannschaft ist saisonübergreifend seit 21 Zweitliga-Partien ungeschlagen, was einen laufenden Vereinsrekord darstellt. Nur vier Spiele fehlen noch auf den Rekord in der 2. Liga. Zudem ist der FC St. Pauli das neunte Team in der Geschichte der 2. Liga, das in den ersten 16 Saisonspielen unbesiegt blieb. Im Gegensatz dazu kassierte der SV Wehen Wiesbaden zuletzt drei Zweitliga-Niederlagen in Folge. In Sachen Defensive hat St. Pauli mit 14 Gegentoren die beste Bilanz dieser Zweitliga-Saison vorzuweisen. Zudem gab der FC St. Pauli unter allen Teams die meisten Schüsse ab, während der SV Wehen Wiesbaden die zweitwenigsten Schüsse abgab.

Schlüsselspieler und Taktik

Ein Schlüsselspieler auf Seiten des FC St. Pauli ist Marcel Hartel, der bei St. Paulis jüngstem 1:1 gegen Osnabrück durch einen Assist bereits seine 14. direkte Torbeteiligung in dieser Zweitliga-Saison beisteuerte. Auf der anderen Seite erzielte der SV Wehen Wiesbaden in dieser Zweitliga-Saison 56% seiner Tore nach einer Standardsituation, was anteilig der Liga-Höchstwert ist. Allerdings kassierte der FC St. Pauli nur 14% seiner Gegentreffer nach einem ruhenden Ball, was anteilig der Liga-Tiefstwert ist. Taktisch gesehen kommt der FC St. Pauli auf die höchste durchschnittliche Balleroberungslinie, während Wehen Wiesbaden die tiefste aufweist.

