2. Bundesliga heute: Wiesbaden - Braunschweig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend, den 08.12.23, um 18:30 Uhr, treffen in der 2. Bundesliga der SV Wehen Wiesbaden und Eintracht Braunschweig aufeinander. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der 2. Liga, nachdem sie bereits achtmal in der 3. Liga gegeneinander angetreten sind. Dabei konnte Wiesbaden in den vier Heimspielen keinen Sieg gegen Braunschweig erzielen. Wiesbadens Stürmer Ivan Prtajin könnte jedoch eine entscheidende Rolle in der Partie spielen, nachdem er am letzten Spieltag seinen ersten Doppelpack in der 2. Liga erzielt hat.

Formkurve der Teams

Eintracht Braunschweig befindet sich in einer schwierigen Phase. Mit nur acht Punkten nach 15 Spielen spielt die Mannschaft ihre geteilt schwächste Saison in der 2. Liga. Zudem stellt Braunschweig mit nur elf erzielten Toren die schwächste Offensive der Liga. Die Auswärtsbilanz ist ebenfalls besorgniserregend, mit acht aufeinanderfolgenden Niederlagen und keiner einzigen Minute in Führung. Im Gegensatz dazu steht der SV Wehen Wiesbaden, der nur eines seiner sieben Heimspiele in dieser Saison verloren hat und zuletzt zwei Heimsiege in Folge feierte.

Schlüssel zum Spiel

Ein entscheidender Faktor könnte die erste Halbzeit sein. Sowohl Wehen Wiesbaden als auch Eintracht Braunschweig haben in dieser Saison die wenigsten Tore in der ersten Halbzeit erzielt. Wiesbaden konnte in 15 Spielen nur sechs Treffer vor der Halbzeitpause erzielen, während Braunschweig sogar nur vier Treffer gelangen. Zudem lag Wiesbaden zu Hause erst 102 Minuten in Führung, was darauf hindeutet, dass das Team oft spät in den Spielen seine Tore erzielt. Es könnte also eine Partie werden, die erst in der zweiten Halbzeit entschieden wird.

Wird SV Wehen Wiesbaden gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird WIE gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Wehen Wiesbaden gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

