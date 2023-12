2. Bundesliga: HSV jubelt nach Pfosten-Dusel

Robert Glatzel und Jean-Luc Dompé haben dem HSV eine vorzeitige Bescherung bereitet - und möglicherweise den Job von Tim Walter gerettet. Zuvor musste der HSV-Coach in der 59. Minute gleich doppelt tief durchschnaufen.

Inmitten der Nürnberger Drangphase tauchte Daichi Hayashi frei vor dem Tor auf und hob den Ball gekonnt über Hamburg-Keeper Daniel Heuer Fernandes. Zum Riesen-Glück der Hanseaten klatschte der Ball jedoch an die Latte. Um das Mega-Dusel perfekt zu machen, traf William Mikelbrencis bei seinem Klärungsversuch per Kopf unfreiwillig den eigenen Pfosten.

HSV schlägt nach Nürnbergs Alu-Triple doppelt zu

Bereits in der ersten Halbzeit konnten sich die Nordlichter beim Aluminium bedanken, dass es mit einem 0:0 in die Pause ging. Nach knapp einer halben Stunde knallte der schussgewaltige Johannes Geis den Ball an den Außenpfosten. Wie eine alte Fußball-Weisheit besagt, bekommt aber derjenige, der seine Chancen nicht nutzt, den Ball selbst hinein.