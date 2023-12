2. Bundesliga: HSV siegt in Nürnberg mit 2:0 - Glatzel und Dompé sichern den Sieg

Am 17. Spieltag der 2. Bundesliga lieferten sich der 1. Fußball-Club Nürnberg e. V. und der Hamburger Sport-Verein e. V. ein intensives Duell. Robert Glatzel und Jean-Luc Dompé trafen für den HSV in der 80. und 97. Minute, nach Vorlagen von Bakery Jatta und László Bénes.

Trotz einiger gelber Karten für beide Mannschaften, darunter Jonas Meffert, Jatta, Nathaniel Brown, William Mikelbrencis, Bénes und Dompé, konnte der HSV das Spiel mit 2:0 für sich entscheiden.

Während die Hamburger über Glatzels technisch sauberen Treffer und Dompés Tor in der Nachspielzeit jubelten, haderte der FCN mit mangelnder Präzision und zweifachem Pech am Aluminium. Die Konsequenzen des Spiels: Ein starker HSV setzt seine Siegesserie fort, während Nürnberg weiter auf einen Sieg hofft.

Veränderungen in de Startelf

Beim FCN gibt es sechs Wechsel in der Startelf: Carl Klaus ersetzt den verletzten Stammkeeper Christian Mathenia, Lukas Schleimer kommt für Tom Jens Castrop, der zwar punktebringend, aber muskulär angeschlagen ist. Zudem beginnen Jan Gyamerah, Jannes Horn, Johannes Geis und Brown anstelle von Enrico Valentini, Ahmet Gürleyen, Lukas Florian Flick und Barış Taylan Duman, die alle auf der Bank Platz nehmen.

Carl Klaus - Jan Gyamerah, Jannes Horn, Tim Handwerker, Florian Hübner - Lukas Schleimer, Nathaniel Brown, Johannes Geis - Kanji Okunuki, Benjamin Goller, Daichi Hayashi

Auch beim HSV gibt es Veränderungen: Trainer Tim Walter muss zwei Sperren managen. Für Moritz Heyer und Fabian Miro Muheim, die beide gesperrt sind, rücken Mikelbrencis und Debütant Nicolas Oliveira in die Startelf. Zudem kehrt Meffert nach Gelbsperre zurück und verdrängt Lukasz Poreba auf die Bank. Trotz Hüftproblemen sitzt Dompe auf der Bank, während Ludovit Reis noch im Aufbautraining ist.

Daniel Heuer Fernandes - Sebastian Schonlau, Stephan Ambrosius, William Mikelbrencis, Nicolas Oliveira - Jonas Meffert, László Bénes, Immanuel Pherai - Levin Öztunali, Robert Glatzel, Bakery Jatta

Trotz der personellen Veränderungen und der Auswärtsschwäche des HSV, zeigen die Statistiken, dass der FCN nur selten gegen die Hamburger gewinnt. Beide Mannschaften haben also einiges zu beweisen. Der HSV muss seine Position in der Spitzengruppe der Tabelle verteidigen, während Nürnberg sich im Mittelfeld behaupten will.

Tennisbälle und Pfostenknaller

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen dem FCN und dem HSV war geprägt von ungewöhnlichen Aktionen und verpassten Chancen. Schon in den ersten Minuten wurde das Spiel mehrfach durch Tennisbälle unterbrochen, die von den Zuschauern auf den Rasen geworfen wurden.

Trotz der Unterbrechungen blieben beide Mannschaften offensiv und erspielten sich mehrere Chancen. Die größte Chance für den HSV hatte Jatta in der 6. Minute, dessen Direktabnahme aus drei Metern jedoch über das Tor ging. Der FCN antwortete mit einer Chance von Daichi Hayashi, der in der 7. Minute nach einer Flanke von Benjamin Goller knapp links neben das Tor schoss. Die größte Aufregung gab es in der 26. Minute, als Geis einen Volley gegen den linken Pfosten knallte. Trotz der Chancen blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

HSV trifft spät

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend und umkämpft. Der HSV erhöhte seinen Ballbesitzanteil auf 75 Prozent, konnte aber lange Zeit kein Tor erzielen. In der 56. Minute hatte Hayashi die große Chance zur Führung für den FCN, als sein Lupfer von der Unterkante der Latte ins Feld zurückprallte.

In der 80. Minute gelang dann dem HSV der Durchbruch: Jatta flankte von rechts zur Mitte, wo Glatzel den Ball mit der Brust annahm und trocken ins rechte obere Eck schoss. Der FCN versuchte in der Folge noch einmal alles, konnte aber kein Tor mehr erzielen. In der 97. Minute machte Dompe mit dem 2:0 für den HSV den Sack zu. Trotz des späten Doppelschlags blieb es bei einem verdienten Sieg für den Hamburger SV.

HSV triumphiert in Nürnberg

Mit dem Schlusspfiff in Nürnberg ist es offiziell: Der HSV schließt das Jahr mit einem Sieg ab und klettert auf den 3. Platz der Tabelle. Der FCN hingegen muss sich mit dem zehnten Platz begnügen und wird die Winterpause nutzen müssen, um für die Rückrunde wieder in Form zu kommen. Beide Teams werden am 20. Januar wieder ins Geschehen eingreifen, wobei der HSV auf Schalke gastiert und der Club Hansa Rostock empfängt.

Bevor wir uns in die Winterpause verabschieden, steht noch ein spannendes Duell auf dem Programm: Holstein Kiel trifft auf Hannover 96. Wir sind natürlich live dabei und freuen uns auf Ihre Begleitung. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald in der 2. Bundesliga!

