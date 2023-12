2. Bundesliga: Was war das denn?! HSV blamiert sich mit kuriosem Slapstick-Eigentor!

Wahnsinns-Patzer von Daniel Heuer Fernandes! Dem Torhüter des Hamburger SV unterlief beim 2:2 (0:2) im Nordderby am Millerntor gegen den FC St. Pauli im Kampf um die Tabellenführung der 2. Bundesliga ein folgenschwerer Patzer.

In der Entstehung des 0:2 in der 27. Minute, ebenfalls der Halbzeit-Stand, brachte sich der HSV selbst in arge Bedrängnis, der Keeper war das letzte Glied einer horrenden Fehlerkette. Doch was war passiert?

Der HSV hatte nach einer knappen halben Spielstunde einen Abstoß - und wollte den Ball per Kurzpass-Spiel hinten herausspielen. Weil Guilherme Ramos angelaufen wurde, passte er den Ball quer in den eigenen Fünfmeterraum und brachte Heuer Fernandes in Bedrängnis.

Selbiger erkannte die Gefahr und wollte den Ball am langen Pfosten wegdreschen. Während der 31-jährige Keeper allerdings zum Schuss ausholte, sprang der Ball auf dem holprigen Rasen hoch, klatschte an das Schienbein von Heuer Fernandes und er drosch den Klärungsversuch ins eigene Tor - Slapstick pur und eines der kuriosesten Eigentore der Geschichte!

HSV “völlig von der Rolle”

Es war der Gipfel einer völlig misslungenen ersten Halbzeit im Nordderby - aus Sicht des HSV. Ex-Pauli-Profi und Sky-Experte Sören Gonther sagte: „Heuer Fernandes hätte wohl am liebsten ein Loch gebuddelt und wäre reingesprungen. Du kannst als Keeper dein Tor da nicht verlassen um dich anzubieten.“

Auch Sky-Kommentator Hansi Küpper schien überrascht und fasste die Situation im Anschluss zusammen: “Der HSV ist völlig perplex und von der Rolle nach diesem Eigentor. Das Tor gehört für mich, auch international, zu den Top-Fünf der kuriosesten Eigentore.”

Bereits der erste Gegentreffer hatte es in sich. Jackson Irvine traf nach einer Ecke zum 1:0 (15.), doch dem Treffer war ein vermeintliches Foulspiel an Jonas Meffert vorausgegangen. Meffert war am Hals weggerissen worden, doch der VAR intervenierte nicht.

Reaktionen im Netz überschlagen sich

Auf X rief das Eigentor eine Vielzahl an User-Reaktionen hervor. Ein User zog den Vergleich zu Weltfußballer Lionel Messi: “Sehr amtlich unter die Latte gehämmert, Respekt! Da können Messi & Co. aber einpacken.” Zugegeben, hatte der HSV-Schlussmann den Ball in bester Stürmermanier im Tor untergebracht.

“Der Fußballgott hat euch HSV-Fans zu sehr leidensfähigen Menschen gemacht”, vermeldete ein anderer User.

Dabei ist Heuer Fernandes eigentlich einer der besten Torhüter in der 2. Bundesliga: „Das peinlichste was ich als HSV-Fan seit Jahren sehen musste… Normalerweise ein klasse Torwart.”

HSV-Comeback! Doch Pauli bleibt Tabellenführer

Nach dem Schock zeigte der HSV allerdings große Moral! Durch Treffer von Robert Glatzel (58.) und Immanuel Pherai (60.) glichen die Gäste am Millterntor aus und rettete am Ende immerhin einen Punkt.

St. Pauli blieb durch das Unentschieden zwar auch im 15. Saisonspiel unbesiegt. Mit der anvisierten Stadtmeisterschaft, dem fünften Derby-Heimsieg hintereinander, wurde es für das Team von Trainer Fabian Hürzeler aber nichts.

Der bislang chronisch auswärtsschwache HSV hingegen verhinderte am Freitagabend die vierte Niederlage auf fremdem Platz und dürfte aufgrund des Spielverlaufs mit dem Remis nicht unglücklich sein.