2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Hertha BSC, 1:2 (1:0)

Per Rechtsschuss traf Almamy Touré vor 45.308 Zuschauern zum 1:0 für FCK. Die Pausenführung des Gastgebers fiel knapp aus. Hertha BSC kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Marten Winkler, Derry Scherhant und Smail Prevljak standen jetzt Gustav Christensen, Fabian Reese und Haris Tabakovic auf dem Platz. In der Pause stellte Lautern personell um: Per Doppelwechsel kamen Afeez Aremu und Erik Durm auf den Platz und ersetzten Touré und Jean Zimmer. Das 1:1 der Hertha stellte Florian Niederlechner sicher (49.). In der 59. Minute ging es schließlich bergab für den 1. FC Kaiserslautern, als man in Person von Aremu einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Marc Oliver Kempf traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für Hertha BSC (81.). Am Ende punktete die Hertha dreifach bei FCK.