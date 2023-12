2. Liga: 1. FC Magdeburg – 1. FC Kaiserslautern, 4:1 (1:1)

Luc Castaignos traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für die Gastgeber (17.). Terrence Boyd nutzte die Chance für FCK und beförderte in der 25. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Herbert Bockhorn stellte die Weichen für den 1. FC Magdeburg auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 2:1 zur Stelle war. Wenig später kamen Daniel Hanslik und Nikola Soldo per Doppelwechsel für Boyd und Kevin Kraus auf Seiten von Lautern ins Match (63.). Connor Krempicki versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 3:1 für Magdeburg (75.). Cristiano Piccini verwandelte in der 86. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des 1. FC Magdeburg auf 4:1 aus. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Magdeburg den 1. FC Kaiserslautern 4:1.