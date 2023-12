2. Liga: 1. FC Magdeburg – Fortuna Düsseldorf, 2:3 (2:0)

Im Spiel des 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Die Ausgangslage sprach für die Fortuna, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Herbert Bockhorn traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Magdeburg (17.). Xavier Amaechi versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 2:0 für das Heimteam (37.). Mit der Führung für den 1. FC Magdeburg ging es in die Halbzeitpause. Mit einem Rechtsschuss von Vincent Vermeij kam Düsseldorf noch einmal ran (46.). In der Halbzeit nahm Fortuna Düsseldorf gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Dennis Jastrzembski und Jona Niemiec für Takashi Uchino und Felix Klaus auf dem Platz. In der 70. Minute gelang der Fortuna, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Shinta Appelkamp. Magdeburg kam nicht mehr ins Spiel zurück, Vermeij brachte Düsseldorf sogar in Führung (75.). In der 83. Minute stellte Fortuna Düsseldorf personell um: Per Doppelwechsel kamen King Manu und Sima Suso auf den Platz und ersetzten Jordy de Wijs und Christos Tzolis. Mit dem Abpfiff des Unparteiischen Michael Bacher hatte der 1. FC Magdeburg das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.