2. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Kaiserslautern, 2:1 (1:1)

Der 1. FC Kaiserslautern verlor das Spiel gegen Eintracht Braunschweig mit 1:2 und damit auch wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Das erste Tor des Spiels ging an FCK. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Braunschweig, denn Unglücksrabe Robin Krauße beförderte den Ball ins eigene Netz (14.). Für das erste Tor von Eintracht Braunschweig war Rayan Philippe verantwortlich, der in der 36. Minute das 1:1 besorgte. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Johan Gómez traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für Braunschweig (62.). In der 64. Minute stellte Lautern personell um: Per Doppelwechsel kamen Ragnar Ache und Julian Niehues auf den Platz und ersetzten Terrence Boyd und Boris Tomiak. Schließlich holte Eintracht Braunschweig gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 2:1-Sieg.

In der Rückrunde muss der Gastgeber das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll. Braunschweig bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Eintracht Braunschweig die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Der 1. FC Kaiserslautern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom 15. Platz angehen. Die formschwache Abwehr, die bis dato 36 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FCK in dieser Saison. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur fünf Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Lautern alles andere als positiv. Dem 1. FC Kaiserslautern bleibt das Pech treu, was die sechste Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.