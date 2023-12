2. Liga: FC Hansa Rostock – FC Schalke 04, 0:2 (0:0)

Die ersten 45 Minuten endeten für die Hansa denkbar ungünstig. Júnior Brumado wurde mit der Roten Karte vom Platz gestellt (68.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzte Cédric Brunner von S04 seinen Teamkameraden Henning Matriciani. Das Warten der 26.500 Zuschauer auf den ersten Treffer hatte erst mit dem Tor von Blendi Idrizi zum 1:0 für die Gäste in der 72. Minute ein Ende. Kenan Karaman stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 2:0 für Schalke her (86.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten des FC Schalke 04.