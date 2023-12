2. Liga: FC St. Pauli – Hamburger SV, 2:2 (2:0)

Per Rechtsschuss traf Jackson Irvine vor 29.153 Zuschauern zum 1:0 für St. Pauli. In der 27. Minute lenkte Daniel Heuer Fernandes den Ball zugunsten des Gastgebers ins eigene Netz. Mit der Führung für den Ligaprimus ging es in die Halbzeitpause. Mit einem Wechsel – Jean-Luc Dompé kam für Łukasz Poręba – startete der HSV in Durchgang zwei. Durch einen Rechtsschuss von Robert Glatzel kamen die Gäste noch einmal ran (58.). Die komfortable Halbzeitführung des FC St. Pauli hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Immanuël Pherai schoss den Ausgleich in der 60. Spielminute. In der 67. Minute stellte St. Pauli personell um: Per Doppelwechsel kamen Etienne Amenyido und Lars Ritzka auf den Platz und ersetzten Elias Saad und Manolis Saliakas. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der FC St. Pauli und Hamburg spielten unentschieden.