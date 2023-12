2. Liga: Hannover 96 – Karlsruher SC (Freitag, 18:30 Uhr)

96 will im Spiel gegen Karlsruhe nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Hannover erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit dem SC Paderborn 07 hervor. Der Karlsruher SC trennte sich im vorigen Match 2:2 von FC Hansa Rostock.

Auf des Gegners Platz hat der KSC noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst fünf Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz 14, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Der aktuelle Ertrag von Karlsruhe zusammengefasst: viermal die Maximalausbeute, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen.