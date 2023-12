2. Liga: Hertha BSC – SV 07 Elversberg, 5:1 (2:1)

Linus Gechter traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für die Gastgeber (12.). Thore Jacobsen vollendete in der 15. Minute vor 33.097 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Florian Niederlechner traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Hertha BSC (23.). Die Pausenführung der Hertha fiel knapp aus. Bei Elversberg kam zu Beginn der zweiten Hälfte Semih Sahin für Hugo Vandermersch in die Partie. In Durchgang zwei lief Michał Karbownik anstelle von Marc Oliver Kempf für Hertha BSC auf. Doppelpack für die Hertha: Nach seinem zweiten Tor (61.) markierte Niederlechner wenig später seinen dritten Treffer (67.). Mit dem rechten Fuß besorgte Jonjoe Kenny in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Hertha BSC (71.). Wenig später kamen Bilal Hussein und Marten Winkler per Doppelwechsel für Niederlechner und Fabian Reese auf Seiten der Hertha ins Match (73.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Sven Jablonski gewann Hertha BSC gegen SV 07 Elversberg.