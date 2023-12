2. Liga: Hertha BSC – VfL Osnabrück, 0:0 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Anstelle von Pascal Klemens war nach Wiederbeginn Bilal Hussein für Hertha BSC im Spiel. In der 75. Minute stellte Osnabrück personell um: Per Doppelwechsel kamen Lukas Kunze und Jannes Wulff auf den Platz und ersetzten Robert Tesche und Christian Conteh. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Florian Niederlechner von der Hertha mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (85.). Die 0:0-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Unparteiische Patrick Ittrich die Partie nach 90 Minuten abpfiff.