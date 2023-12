2. Liga: Holstein Kiel – Hannover 96, 3:0 (3:0)

Timo Becker brachte Hannover 96 in der 26. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Jann-Fiete Arp schnürte einen Doppelpack (27./45.), sodass Holstein Kiel fortan mit 3:0 führte. Das Heimteam dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. In der Pause stellte 96 personell um: Per Doppelwechsel kamen Max Christiansen und Nicolo Tresoldi auf den Platz und ersetzten Enzo Leopold und Kolja Oudenne. Die Störche konnten mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim Tabellenprimus. Hólmbert Friðjónsson ersetzte Arp, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Die Situation wurde für Hannover noch schwieriger, als Christiansen in der 66. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Mit dem Schlusspfiff durch Florian Exner blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete Kiel nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen Sieg nach Hause.