2. Liga: Holstein Kiel – SV Wehen Wiesbaden, 3:2 (2:0)

Steven Skrzybski schoss in der 19. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für die Heimmannschaft. Jann-Fiete Arp beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten von Kiel über die Linie (37.). Wenig später kamen Keanan Bennetts und Bjarke Jacobsen per Doppelwechsel für Amar Ćatić und Gino Fechner auf Seiten von Wiesbaden ins Match (38.). Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. In Durchgang zwei lief Sascha Mockenhaupt anstelle von Aleksandar Vukotić für die SV Wehen Wiesbaden auf. Mit dem rechten Fuß baute Porath den Vorsprung von Holstein Kiel in der 58. Minute aus. Eine starke Leistung zeigte Ivan Prtajin, der sich mit einem Doppelpack für Wiesbaden beim Trainer empfahl (81./93.). Am Schluss gewannen die Störche gegen den Gast.