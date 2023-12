2. Liga: SC Paderborn 07 – FC Hansa Rostock, 3:0 (1:0)

Adriano Grimaldi brachte Rostock in der 25. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Zur Pause hatte Paderborn eine hauchdünne Führung inne. Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Markus Kolke von FC Hansa Rostock (63.). Der Treffer von Raphael Obermair ließ nach 67 Minuten die 12.260 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung des SC Paderborn 07. Wenig später kamen Nils Fröling und Serhat-Semih Güler per Doppelwechsel für Juan José Perea und Simon Rhein auf Seiten der Hansa ins Match (72.). Kai Klefisch überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den SCP (75.). Unter dem Strich verbuchte Paderborn gegen die Gäste einen 3:0-Sieg.