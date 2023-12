2. Liga: VfL Osnabrück – FC St. Pauli, 1:1 (0:1)

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Jackson Irvine traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Osnabrück war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. In der 68. Minute stellte der FC St. Pauli personell um: Per Doppelwechsel kamen Etienne Amenyido und Connor Metcalfe auf den Platz und ersetzten Johannes Eggestein und Oladapo Afolayan. Für den späten Ausgleich war Charalambos Makridis verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Diese Karte hätte er sich gern gespart: Gelb-Rot für Niklas Wiemann vom VfL Osnabrück in der 94. Minute. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter Patrick Schwengers stand es zwischen dem Gastgeber und St. Pauli pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.