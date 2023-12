Geraerts plauscht mit Steinmeier: "Kennt Schalke sehr gut"

Kaum war er zurück in Gelsenkirchen, häuften sich wieder die Probleme. Interna über die Stimmung in der Kabine und Kritik an seiner Taktik tauchten in der Sport Bild auf - und verärgerten den Coach. Darüber habe er aber mit der Mannschaft nicht geredet, sagte Geraerts am Donnerstag, "wir haben über das Spiel gesprochen, ich habe meine Meinung gesagt, die Spieler haben ihre gesagt - es war alles ganz normal. Nicht normal ist, dass alles aus der Kabine rausgeht. Das ist nicht gut."