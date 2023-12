Hannover 96: Wirbel vor DFL-Abstimmung! Ordner verdecken Fan-Statement

Was war das denn? Für manchen wirkte es wie Zensur. Am Freitagabend haben Fans von Hannover 96 vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen den Karlsruher SC ein Banner ausgerollt. Doch auf einmal stellten sich viele Ordner davor und verdeckten es bewusst.

Zu lesen war auf dem Transparent: „Es bleibt dabei: Nein zu Investoren in der DFL!“. Weil die Fans sich auf der Gegengeraden in der ersten Reihe positionierten, hatten die Ordner in der Folge die Möglichkeit, sich davor auszubreiten und dadurch die Botschaft zu verdecken.