Ausschreitungen auf den Rängen: Schalke vs. Rostock lange unterbrochen

Das Kellerduell in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hansa Rostock und Schalke 04 ist zwischenzeitlich für knapp 30 Minuten unterbrochen worden.

Knapp fünf Minuten vor der Halbzeit schickte Schiedsrichter Nicolas Winter die beiden Mannschaften beim Stand von 0:0 in die Kabinen, nachdem es auf den Rängen zu Pöbeleien der Fangruppen gekommen war (Schalke vs. Rostock im SPORT1 -Liveticker) .

Die Polizei musste einschreiten und räumte die zwei Fan-Blöcke, nachdem eine Plexiglasscheibe zertrümmert worden war, die die beiden Fan-Lager voneinander trennen sollte. Vorhergegangen war in der 39. Minute ein Foul von Hansas Júnior Brumado, für das er zunächst die Gelbe Karte gesehen hatte.

Foul vor Unterbrechung: Brumado sieht ein halbe Stunde später die Rote Karte

Als die Partie etwa eine halbe Stunde später fortgesetzt wurde, gab es für Brumados Einsteigen nach Sichten der VAR-Bilder dann sogar die Rote Karte. Fortgesetzt wurde die Partie in der 69. Minute, befand aber trotzdem noch in der ersten Hälfte. Nach 80 Minuten auf der Anzeigetafel ging es für die Klubs schließlich mit 0:0 in die Pause.