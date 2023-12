Selimbegovic übernimmt: Hansa präsentiert neuen Trainer

Fünf Tage nach der Entlassung von Alois Schwartz hat Fußball-Zweitligist Hansa Rostock Mersad Selimbegovic als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das gab der seit vier Spielen sieglose Tabellen-16. am Montag bekannt. Der 41-Jährige werde „die Mannschaft zum Trainingsstart in die Rückrunde am 2. Januar“ übernehmen. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2025, dieser ist nur für die 2. Bundesliga gültig.