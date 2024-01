2. Bundesliga heute: Düsseldorf - St. Pauli LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstagabend, den 27. Januar 2024, treffen Fortuna Düsseldorf und der FC St. Pauli um 20:30 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Ein Blick auf die Statistiken zeigt, dass dieses Spiel eine besondere Bedeutung hat. St. Pauli hat in der 2. Bundesliga nur gegen Nürnberg mehr Siege (14) als gegen Fortuna Düsseldorf (12) erzielt. Gleichzeitig hat Fortuna gegen kein anderes Team so viele Niederlagen und Gegentore (43) wie gegen die Kiezkicker kassiert. Doch die jüngere Vergangenheit spricht eher für Düsseldorf: St. Pauli konnte nur eines der letzten neun Spiele gegen die Fortuna gewinnen.

Trainer und Teamleistungen

St. Pauli muss heute ohne ihren Trainer Fabian Hürzeler auskommen, der aufgrund von vier Gelben Karten gesperrt ist. Trotzdem hat Hürzeler in seinen ersten 35 Spielen in der 2. Bundesliga beeindruckende 77 Punkte geholt und damit einen Rekord eingestellt. St. Pauli ist zudem seit 23 Spielen ungeschlagen, was ebenfalls einen Vereinsrekord darstellt. Interessanterweise war Fortuna Düsseldorf das letzte Team, das eine solche Serie vorweisen konnte. St. Pauli hat in dieser Saison die ersten 18 Spiele ungeschlagen überstanden und dabei 36 Punkte gesammelt - ein neuer Vereinsrekord.

Schlüsselspieler und Taktiken

In diesem Spiel trifft die beste Offensive auf die beste Defensive: Fortuna Düsseldorf hat in dieser Saison die meisten Tore erzielt (39), während St. Pauli die wenigsten Gegentreffer kassiert hat (15). St. Pauli hat auch die wenigsten gegnerischen Schüsse zugelassen (164), während Düsseldorf die zweitwenigsten zugelassen hat (208). Besonders bemerkenswert ist, dass St. Pauli den Ball im Schnitt 44.3 Meter vor dem eigenen Tor erobert hat - so weit vorne wie kein anderes Team in dieser Saison. Marcel Hartel von St. Pauli ist der laufstärkste Spieler dieser Saison und hat seine ersten beiden Tore in der 2. Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf erzielt. Er war in seinen letzten fünf Spielen jeweils an mindestens einem Tor beteiligt und könnte mit einer weiteren Torbeteiligung einen neuen persönlichen Rekord aufstellen. Mit 17 direkten Torbeteiligungen (9 Tore, acht Assists) ist er der Topscorer dieser Saison in der 2. Bundesliga.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen STP im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

