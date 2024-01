2. Bundesliga heute: Elversberg - Hannover LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 20.01.24, treffen die SV 07 Elversberg und Hannover 96 um 13:00 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Die bisherige Bilanz der beiden Teams ist ausgeglichen, mit zwei Unentschieden in den bisherigen Begegnungen. Die letzte Partie endete nach regulärer Spielzeit 5:4 für die SVE nach Elfmeterschießen im Pokal. Die SV Elversberg konnte zuletzt nicht überzeugen und verlor drei Zweitliga-Spiele in Serie, während Hannover 96 in den letzten fünf Zweitliga-Spielen sieglos blieb. Beide Teams sind also auf der Suche nach einem dringend benötigten Sieg.

Spieler im Fokus

Ein Spieler, der im heutigen Spiel besonders im Fokus stehen wird, ist Elversbergs Paul Wanner. Der 17-Jährige erzielte zuletzt den 1:2-Anschlusstreffer gegen den KSC selbst und bereitete ebenso den zum 2:3 vor. Damit wurde Wanner zum zweitjüngsten Spieler, der seit der Datenerfassung 2006/07 in einem Zweitliga-Spiel sowohl als Schütze und Vorlagengeber an mindestens zwei Toren direkt beteiligt war. Auf der anderen Seite hat Hannover 96 in den Anfangsviertelstunden dieser Zweitliga-Saison bereits sechs Tore erzielt, nur der KSC hat mehr.

Statistiken und Vorhersagen

Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Hannover 96 ist auswärts seit sechs Spielen sieglos und blieb in den letzten drei Gastspielen sogar ohne eigenes Tor. Die SV Elversberg hingegen blieb zu Hause in 38% der Spiele ohne eigenen Treffer, kein anderes Team in der 2. Bundesliga blieb so häufig ohne Torerfolg. Interessant ist auch, dass die SV Elversberg bereits achtmal von außerhalb des gegnerischen Strafraums traf, während Hannover 96 sieben Gegentreffer aus der Distanz hinnehmen musste. Beide Teams werden also versuchen, ihre Stärken auszuspielen und die Schwächen des Gegners zu nutzen. Es bleibt abzuwarten, welchem Team dies besser gelingt und wer am Ende die Nase vorn hat.

Wird SV 07 Elversberg gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird ELV gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

