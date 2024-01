2. Bundesliga heute: Greuther Fürth - Kiel LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Sonntag, den 28.01.24, trifft die SpVgg Greuther Fürth um 13:30 Uhr auf Holstein Kiel in der 2. Bundesliga. Die Partie verspricht eine spannende Begegnung, da beide Mannschaften in der aktuellen Saison starke Leistungen zeigen. Greuther Fürth konnte in den ersten 18 Spielen dieser Saison 32 Punkte sammeln, genauso viele wie in der Aufstiegssaison 2020/21. Zudem blieben die Franken in den letzten acht Zweitligaspielen unbesiegt und holten dabei 20 Punkte, mehr als jedes andere Team. Allerdings hat Fürth in den letzten beiden Spielen gegen Kiel verloren, was die Partie zusätzlich anheizt.

Starke Leistungen beider Teams

Trotz der letzten Niederlagen gegen Kiel, hat Fürth eine beeindruckende Heimbilanz. Nur einmal verloren sie ein Heimspiel gegen Kiel und konnten die meisten "Weißen Westen" in dieser Saison wahren. Besonders hervorzuheben ist auch die Leistung von Fürths Torhüter Jonas Urbig, der laut dem Expected-Goals-on-Target-Modell in dieser Saison mit seinen Paraden 4.3 Gegentore verhinderte. Auf der anderen Seite steht Kiel, das mit 19 Punkten das beste Auswärtsteam der 2. Liga ist und bereits sechs Auswärtssiege in dieser Saison verbuchen konnte. Kiels Steven Skrzybski ist in Topform und sammelte vier direkte Torbeteiligungen in seinen letzten vier Zweitligaspielen.

Spannende Ausgangslage

Die Ausgangslage für das Spiel ist also spannend. Beide Teams haben ihre Stärken und Schwächen, die das Spiel in jede Richtung kippen lassen könnten. Greuther Fürth stellt mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und 305 Tagen die jüngste Startelf in dieser Saison, während Holstein Kiel mit 25 Jahren und 149 Tagen die zweitjüngste Mannschaft stellt. Beide Teams haben bereits zwölf Standard-Tore in dieser Saison erzielt, was Ligabestwert ist. Besonders die Fürther sind nach Eckbällen gefährlich und haben hier mit neun Toren den Ligahöchstwert. Es bleibt abzuwarten, welche Mannschaft ihre Stärken besser ausspielen kann und die Partie für sich entscheidet.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

