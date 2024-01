2. Bundesliga heute: Hertha - Düsseldorf LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 21. Januar 2024, steht ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga an. Hertha BSC empfängt um 13:30 Uhr Fortuna Düsseldorf. Die Historie spricht für die Fortuna, die nur eins der letzten sieben Pflichtspiele gegen die Hertha verlor. Allerdings konnte Düsseldorf in der 2. Liga nur eine von neun Partien gegen die Berliner gewinnen. Die Hertha wird ohne ihren zweitbesten Torschützen Florian Niederlechner antreten müssen, der aufgrund einer roten Karte im letzten Spiel gegen den VfL Osnabrück fehlt. Die Hertha ist seit neun Pflichtspielen ungeschlagen und trifft auf eine Düsseldorfer Mannschaft, die neun der ersten 17 Zweitliga-Spiele gewinnen konnte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Offensivpower auf beiden Seiten

Mit Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf treffen die beiden offensivstärksten Teams dieser Zweitliga-Saison aufeinander. Beide Teams übertrafen ihren Expected-Goals-Wert deutlich, wobei Düsseldorf mit +9.0 xG sogar die Spitze einnimmt. Hertha BSC erzielte zu Hause mehr Tore als jedes andere Team in dieser Saison und nur der HSV kassierte zu Hause weniger Gegentreffer. Düsseldorf hingegen erzielte auswärts die meisten Tore und kassierte die wenigsten Gegentreffer. Beide Teams zeichnen sich durch eine hohe Chancenverwertung aus, wobei die Hertha mit 19.5% sogar die Liga anführt.

Schlüsselspieler und Statistiken

Ein Spieler, auf den besonders zu achten sein wird, ist Fortuna Düsseldorfs Vincent Vermeij. Er erzielte acht Tore an den letzten sieben Zweitliga-Spieltagen und traf in den letzten beiden Auswärtspartien jeweils mehrfach. Fortuna Düsseldorf konnte in dieser Saison bereits zehn Punkte nach einem Rückstand holen, während die Hertha hier nur vier Punkte vorweisen kann. Düsseldorf gab zudem erst zwei Punkte nach Führung ab – ein geteilter Ligabestwert. Es bleibt abzuwarten, ob die Hertha ihre Heimstärke nutzen und die starke Offensive Düsseldorfs in Schach halten kann.

Wird Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel ist heute in der 2. Bundesliga-Konferenz bei RTL im Free-TV zu sehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Liga heute: Wo wird BSC gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----