2. Bundesliga heute: HSV - KSC LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 28.01.24, um 13:30 Uhr, steht in der 2. Bundesliga ein spannendes Match an: Der Hamburger SV trifft auf den Karlsruher SC. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Der HSV hat zu Hause keines seiner letzten 13 Pflichtspiele gegen den KSC verloren. Die letzte Heimniederlage gegen Karlsruhe liegt bereits 31 Jahre zurück. Besonders Robert Glatzel, der sechs Tore in sieben Pflichtspielen gegen den KSC erzielte, könnte heute wieder eine Schlüsselrolle spielen. Doch auch der KSC zeigt sich in guter Form und ist seit sechs Zweitliga-Spielen ungeschlagen.

HSV in guter Form, KSC mit Auswärtsschwäche

Die letzten beiden Zweitliga-Spiele konnte der Hamburger SV für sich entscheiden und feierte jeweils einen 2:0 Sieg in Nürnberg und in Gelsenkirchen. Ein weiterer Sieg in Folge wäre der dritte in dieser Saison. Der HSV hat zudem eine beeindruckende Trefferserie: Seit einem 0:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern traf der HSV in jedem seiner letzten 24 Zweitliga-Spiele. Auf der anderen Seite zeigt der Karlsruher SC eine deutliche Auswärtsschwäche. Seit sieben Spielen wartet der KSC auf einen Auswärtssieg und holte nur 25% seiner Punkte in dieser Saison auswärts.

Erste Spielhälfte könnte entscheidend sein

Die erste Spielhälfte könnte heute besonders spannend werden. Der Karlsruher SC erzielte in dieser Zweitliga-Saison 14 Tore in den jeweils ersten 30 Minuten ihrer Partien, kein anderes Team mehr. Demgegenüber kassierte der Hamburger SV in keinem Spielzeitdrittel so viele Gegentore wie im ersten. Besonders im Blickpunkt steht dabei Hamburgs László Bénes, der zuletzt beim 2:0 in Gelsenkirchen sein neuntes Saisontor erzielte und bereits genauso viele direkte Torbeteiligungen aufweist wie in der gesamten Vorsaison. Im Hinspiel dieser Saison traf er zum zwischenzeitlichen 1:1 und bereitete die 2:1 Führung durch Robert Glatzel vor. Es bleibt abzuwarten, ob er auch heute wieder entscheidend eingreifen kann.

Wird Hamburger SV gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HSV gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

