2. Bundesliga heute: Kaiserslautern - Schalke LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Fritz-Walter-Stadion wird heute Abend zum Schauplatz eines spannenden Duells in der 2. Bundesliga, wenn der 1. FC Kaiserslautern den FC Schalke 04 empfängt. Die Bilanz spricht dabei für die Gäste aus Gelsenkirchen, die die letzten zwei Pflichtspiele gegen die Roten Teufel für sich entscheiden konnten, einschließlich eines 3:0 Erfolgs in der Hinrunde. Schalke konnte zudem zwei der letzten drei Auswärtsspiele gewinnen, während Kaiserslautern sieben Zweitligaspiele in Folge verloren hat und seit vier Heimspielen sieglos ist.

Trainer unter Druck

Die Trainer beider Mannschaften stehen unter enormem Druck. Dimitrios Grammozis, der Trainer von Kaiserslautern, hat seine ersten drei Zweitliga-Spiele beim Klub verloren. Er übernahm Schalke 04 im März 2021 in der Bundesliga und stieg mit den Knappen in die 2. Liga ab. Sein Nachfolger bei Schalke, Mike Büskens, konnte acht der letzten neun Spiele 2021/22 gewinnen. Beide Teams haben in dieser Saison bereits mehr Niederlagen kassiert als in der gesamten vorherigen Saison, was die Dringlichkeit eines Sieges in diesem Spiel unterstreicht.

Defensive Schwächen und Ausfälle

Die Defensive beider Mannschaften hat in dieser Saison Schwächen gezeigt, mit Schalke 04 und Kaiserslautern, die die zweit- und drittschwächste Defensive in der 2. Bundesliga stellen. Kaiserslautern hat in den letzten neun Zweitliga-Spielen jeweils mindestens zwei Gegentore kassiert, während Schalke in den letzten drei Auswärtsspielen jeweils mehr als ein Tor erzielt hat. Schalke wird jedoch auf die gelbgesperrten Marcin Kaminski und Ron Schallenberg verzichten müssen, was die Aufgabe für die Gäste noch schwieriger macht. Es bleibt abzuwarten, wie beide Teams mit den Herausforderungen umgehen und wer am Ende die Oberhand behält.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCK gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

