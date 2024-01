2. Bundesliga heute: KSC - Osnabrück LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend treffen der Karlsruher SC und der VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga aufeinander. Der VfL Osnabrück hat in diesem Jahrtausend nur zwei der 15 Pflichtspiele gegen den Karlsruher SC gewonnen, diese beiden Siege gab es aber in den letzten fünf Duellen. Osnabrücks Trainer Uwe Koschinat hat eine eher unglückliche Bilanz gegen den KSC, mit sechs Niederlagen aus sieben Spielen. Der Karlsruher SC hingegen ist in der aktuellen Saison der 2. Bundesliga seit fünf Spielen ungeschlagen und hat in jedem Spiel mindestens doppelt getroffen.

Form und Statistik

Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Der VfL Osnabrück wartet noch auf seinen ersten Auswärtssieg und hat in den ersten 17 Saisonspielen erst einen Sieg eingefahren. Mit 15 Toren und 38 Gegentoren nach 17 Spielen stellt Osnabrück sowohl die schwächste Offensive als auch die schwächste Defensive in dieser Zweitliga-Saison. Der VfL spielt mit neun Punkten aus den ersten 17 Spielen seine schwächste Saison in der 2. Liga überhaupt. Der Karlsruher SC hingegen zeigt sich in guter Form und hat unter allen Zweitliga-Teams die meisten Tore in der Anfangsviertelstunde erzielt.

Schlüsselspieler und Taktik

Ein Schlüsselspieler für den Karlsruher SC könnte Igor Matanovic sein, der zuletzt in drei Zweitliga-Partien in Serie an jeweils einem Treffer direkt beteiligt war. Mit insgesamt sechs direkten Torbeteiligungen in dieser Zweitliga-Saison ist der Kroate der zweitbeste Scorer des KSC. Der VfL Osnabrück hingegen wird versuchen, seine Defensive zu stabilisieren und auf Konterchancen zu lauern. Schiedsrichter der Partie ist Sören Storks. Es bleibt abzuwarten, ob der VfL Osnabrück seine Negativserie gegen den Karlsruher SC beenden kann oder ob der KSC seine gute Form bestätigt.

Wird Karlsruher SC gegen VfL Osnabrück heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KSC gegen OSN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

