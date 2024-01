2. Bundesliga heute: Osnabrück - Paderborn LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der VfL Osnabrück empfängt den SC Paderborn 07 am heutigen Samstag, den 27. Januar 2024, um 13:00 Uhr in der 2. Bundesliga. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Der SC Paderborn ist seit elf Pflichtspielen gegen den VfL Osnabrück ungeschlagen. Die letzte Niederlage gegen Osnabrück datiert aus dem Jahr 2008. Osnabrück hingegen hat gegen keinen anderen Verein so lange nicht mehr gewonnen wie gegen den SCP. Trainer Uwe Koschinat von Osnabrück konnte nur eines seiner letzten zwölf Zweitligaspiele gewinnen und ist daheim seit sechs Zweitligaspielen sieglos.

Defensive Schwächen und Offensive Stärken

Die Defensive von Osnabrück zeigt deutliche Schwächen. Mit 40 Gegentoren stellen sie die schwächste Defensive dieser Zweitliga-Saison. Zudem blieb der VfL in keinem der letzten 31 Zweitliga-Heimspiele ohne Gegentor. Im Gegensatz dazu zeigt Paderborn eine starke Offensive. Sie kommen in dieser Saison aus dem laufenden Spiel heraus auf die meisten Sequenzen mit mindestens zehn Pässen. Zudem lag der SC Paderborn auswärts in dieser Zweitliga-Saison mit 353 Minuten am längsten in Führung.

Die Rolle der Eckbälle

Ein weiterer interessanter Aspekt des Spiels könnte die Rolle der Eckbälle sein. In der Hinrunde fielen beim 1:1 zwischen dem VfL Osnabrück und dem SC Paderborn beide Tore nach Eckbällen. Osnabrück kassierte in dieser Zweitliga-Saison elf Gegentore nach Eckbällen – das ist Höchstwert. Paderborn hingegen traf sechsmal nach Ecken – nur Greuther Fürth häufiger. Es bleibt abzuwarten, ob diese Statistik auch im heutigen Spiel eine Rolle spielen wird.

