2. Bundesliga heute: Schalke - HSV LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der FC Schalke 04 trifft heute Abend um 20:30 Uhr auf den Hamburger SV in einem Match, das aufgrund der Historie und aktuellen Form beider Teams interessant zu beobachten sein wird. Die Hamburger haben eine beeindruckende Bilanz gegen Schalke, mit 14 Auswärtssiegen, nur übertroffen von ihren 15 Siegen gegen den 1. FC Nürnberg. Sie haben nur eines ihrer letzten sieben Pflichtspiele gegen Schalke verloren, ein 0:2 in der Bundesliga im November 2017. Der HSV-Stürmer Robert Glatzel hat sich als gefährlicher Torschütze erwiesen und führt die Zweitliga-Saison mit zwölf Toren an, ein persönlicher Rekord für ihn in einer BL2-Hinrunde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Form und Leistung beider Teams

Die Schalker haben zuletzt eine Verbesserung ihrer Form gezeigt und sind in den letzten drei Zweitligaspielen ungeschlagen geblieben, mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Sie haben in diesen Spielen sieben Punkte geholt, mehr als in den acht vorherigen BL2-Spielen zusammen. Ihre acht Tore in den letzten drei Spieltagen sind der geteilte Ligabestwert zusammen mit Fortuna Düsseldorf. Allerdings haben sie mit 20 Punkten ihre schwächste Hinrunde in der 2. Liga gespielt. Der HSV hingegen blieb in den letzten fünf Spielen ungeschlagen und hat seit einem 0:2 gegen Kaiserslautern im April 2023 in jedem der letzten 23 Zweitligaspiele getroffen.

Schlüsselspieler und Statistiken

Schalke's Kenan Karaman hat zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Ligaspielen getroffen und ist mit neun direkten Torbeteiligungen (5 Tore, vier Assists) Schalkes bester Scorer in dieser Zweitliga-Saison. Keke Topp hat gegen Greuther Fürth sein erstes Tor in der 2. Liga erzielt und war bereits Schalkes 17. verschiedener Torschütze in dieser Saison, ein Rekord in der 2. Liga nach 17 Spieltagen. Trotz dieser positiven Angriffsleistung hat Schalke mit 35 Gegentoren die drittschwächste Abwehr dieser Zweitliga-Saison. Der HSV hat in dieser Saison die meisten Großchancen aller Teams (61) und wird sicherlich versuchen, die Schwächen in Schalkes Abwehr auszunutzen.

Wird FC Schalke 04 gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Liga heute: Wo wird S04 gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----