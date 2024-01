2. Bundesliga: St. Pauli wieder an der Spitze - Club-Juwel zaubert erneut

Trotz zwischenzeitlicher Schwierigkeiten hat der FC St. Pauli die Kiel-Pleite genutzt und den Platz an der Sonne in der 2. Bundesliga übernommen. Elias Saad brachte die Hamburger in der 34. Minute in Front, ehe Marcel Hartel in der 64. Minute den Lauterer Chancen-Wucher mit dem vorentscheidenden 2:0 bestrafte.