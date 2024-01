2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – FC Schalke 04, 4:1 (1:0)

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 49.327 Zuschauern besorgte Ragnar Ache bereits in der zehnten Minute die Führung von Lautern. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Mit einem Wechsel – Darko Churlinov kam für Lino Tempelmann – startete Schalke in Durchgang zwei. Churlinov ließ sich in der 51. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die Gäste. Ache schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (59.). Der 1. FC Kaiserslautern stellte in der 61. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Aaron Opoku, Ba-Muaka Simakala und Filip Stojilković für Ache, Richmond Tachie und Marlon Ritter auf den Platz. In der 67. Minute erhöhte Stojilković auf 3:1 für FCK. Mit dem rechten Fuß baute Opoku den Vorsprung von Lautern in der 70. Minute aus. Gleich drei Wechsel nahm der FC Schalke 04 in der 74. Minute vor. Simon Terodde, Tobias Mohr und Cédric Brunner verließen das Feld für Yusuf Kabadayı, Danny Latza und Henning Matriciani. In der 87. Minute stellte der 1. FC Kaiserslautern personell um: Per Doppelwechsel kamen Kenny Redondo und Jean Zimmer auf den Platz und ersetzten Tymoteusz Puchacz und Frank Ronstadt. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Robin Braun feierte FCK einen dreifachen Punktgewinn gegen Schalke.