2. Liga: 1. FC Magdeburg – Holstein Kiel (Freitag, 18:30 Uhr)

Die Störche treffen am Freitag (18:30 Uhr) auf Magdeburg. Am letzten Spieltag nahm der 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Zuletzt musste sich Kiel geschlagen geben, als man gegen SpVgg Greuther Fürth die sechste Saisonniederlage kassierte. Das Hinspiel hatte Magdeburg bei Holstein Kiel mit 4:2 für sich entschieden.