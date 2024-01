2. Liga: 1. FC Magdeburg – SV Wehen Wiesbaden, 1:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Zum Seitenwechsel ersetzte Amar Ćatić von Wiesbaden seinen Teamkameraden Lasse Günther. Gleich drei Wechsel nahm der 1. FC Magdeburg in der 67. Minute vor. Jean Hugonet, Xavier Amaechi und Amara Condé verließen das Feld für Silas Gnaka, Tatsuya Ito und Connor Krempicki. Ito brachte die SV Wehen Wiesbaden in der 80. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Magdeburg und Wiesbaden aus.