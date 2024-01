2. Liga: 1. FC Nürnberg – FC Hansa Rostock (Samstag, 13:00 Uhr)

FC Hansa Rostock will nach vier Spielen ohne Sieg beim 1. FC Nürnberg endlich wieder einen Erfolg landen. Am letzten Spieltag kassierte der Club die siebte Saisonniederlage gegen den Hamburger SV. Am letzten Spieltag nahm die Hansa gegen den SC Paderborn 07 die zehnte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Im Hinspiel strich Rostock die volle Punktzahl ein und feierte einen 2:0-Erfolg über Nürnberg. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?